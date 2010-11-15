Хомутынник: Отдельные положения Налогового кодекса вступят в силу позже

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики принял решение об отсрочке вступления в силу некоторых разделов и норм проекта Налогового кодекса. Об этом сегодня во время брифинга сообщил его председатель, народный депутат от Партии регионов Виталий Хомутынник, передает пресс-служба партии. «Комитет принял решение перенести на 3 месяца вступление в действие 14-й главы Налогового кодекса, которая касается упрощенного режима налогообложения. Это касается и 3-го раздела - о налогообложении прибыли предприятий», - заявил народный депутат. Он отметил, что вступление в силу новых норм налогообложения и новой системы их администрирования также отсрочены. «То, что касается налогообложения недвижимости, то комитет предложил перенести эту норму на 2012 года, налогообложение депозитов с физических лиц перенести на 2015 года», - подчеркнул Хомутынник.