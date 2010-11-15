ВВП Украины вырос во втором квартале на 3,5%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины за IІI квартал 2010 г., сравнительно с III кварталом 2009 года, в постоянных ценах 2007 г., составил 103,5% (согласно оперативным данным). Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины. «ВВП Украины за IІI квартале 2010 г. сравнительно с III кварталом 2009 г., в постоянных ценах 2007 г., составил 103,5%, а со ІI кварталом 2010 г. с учетом сезонного фактора - 100,1%», - говорится в сообщении. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,9%. Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,8%. Номинальный ВВП за второй квартал т.г. составил 262,365 млрд грн.