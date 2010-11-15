В 2010 году в Украине строили на 10% меньше, но построили на 60% больше

В Украине в январе-сентябре 2010 года введено в эксплуатацию 5 млн. 248 кв. м жилья, что на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины. Согласно сообщению, 48,2% общего объема жилья введено в эксплуатацию в соответствии с Временным порядком принятия в эксплуатацию завершенным строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями, построенных без разрешения на выполнение строительных работ. Без учета жилья, введенного в эксплуатацию согласно временному порядку, в Украине введено в эксплуатацию 2 млн. 716,2 тыс. кв. м жилья, что на 18,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По данным Госкомстата, преобладающая доля жилья (70,7% общего объема, или 3 млн. 710,3 тыс. кв. м) введена в эксплуатацию в одноквартирных домах. В домах с двумя и более квартирами введено соответственно 29,2%, или 1 млн. 532,2 тыс. кв. м, в общежитиях – 0,1% общего объема (5,5 тыс. кв. м общей площади). Объемы введенного жилья в городских поселениях по сравнению с соответствующим периодом 2009 года выросли на 30,1% - до 3 млн. 406 тыс. кв. м, в сельской местности – в 2,5 раза – до 1 млн. 842 тыс. кв. м. Удельный вес введенного в сельской местности жилья вырос до 35,1% против 21,7% в январе-сентябре 2009 года. В Госкомстате отметили, что за 9 месяцев т.г. объемы жилищного строительства выросли в 23 регионах страны, без учета жилья, введенного в соответствии с временным порядком, – в 6 регионах. В то же время, согласно данным Госкомстата, строительные предприятия Украины за январь-октябрь этого года снизили объемы работ на 9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 31 млрд. 851,6 тыс. грн. Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 0,3% – до 1627,1 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – снизили на 8,9% - до 2,7 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – снизили на 13,4%, до 3,1 млрд. грн., по завершению строительства – снизили на 16,4%, до 156,8 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – снизили на 32,6%, до 26,8 млн. грн.