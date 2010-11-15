В Европе отменят роуминг

Вице-президент Европарламента Зильвана Кох-Мерин предложила отменить плату за роуминг в зоне Евросоюза со следующего года. Предложение вице-президента Европарламента уже направлено на рассмотрение Еврокомиссии. Кох-Мерин заявила, что плата за услуги роуминга была введена около 20 лет назад , когда мобильными телефонами пользовались единицы, и уже устарела, передает «Зеркало недели» . Именно поэтому, сейчас необходимо создать единый рынок телекоммуникационных услуг на территории Европейского союза. Помимо этого, предложение вице-президента Европарламента уже направлено на рассмотрение Еврокомиссии и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Между тем, на данный момент на территории ЕС зарегистрировано около 500 миллионов пользователей мобильной связи. При этом большая часть из них пользуется услугами крупнейших европейских операторов — Vodafone, T-Mobile, Orange и Telefonica/O2. Так, Кэх-Мерин считает, что из-за этого на телекоммуникационном рынке Европы отсутствует здоровая конкуренция. В Евросоюзе уже несколько лет пытаются снизить тарифы на роуминг. Так, в 2008 году подобное предложение исходило от еврокомиссара по вопросам телекоммуникаций Вивьен Рединг, а в июле 2009 года 27 стран Европейского союза договорились о снижении платы за роуминг и снизили цены на SMS до 11 центов, а стоимость мегабайта трафика — до 50 центов. Такие меры, в свою очередь, привели к тому, что многие компании получили убытки.