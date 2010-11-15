Стимулирование производства молока полезнее дотирования поголовья - эксперты

В молочной отрасли Украины более эффективным будет стимулирование производства по нынешней схеме дотаций, чем поголовья, заявляет аналитик консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник. «Мы можем минимум в два раза увеличивать производство количества молока при том поголовьем, которое существует на сегодняшний день. Нам нужно стимулировать именно производство и его продуктивность», - сказала она на пресс-конференции, где были обнародованы результаты опроса руководителей предприятий-производителей молочной продукции, передает «Интерфакс-Украина». Колесник также отметила: «Стимулирование именно на одну голову может привести к сокращению не только поголовья, как это происходило в последние годы, учитывая объективные причины, но и к сокращению товарного количества молока на украинском рынке». В свою очередь сопредседатель общественной организации «Деловая рада Украины» Михаил Соколов заявил: «Если сохраняется тот механизм, который действовал до сих пор, то по большому счету от бюджета ничего не зависит…. Таким образом, они (средства – ред.) просто не попадали в бюджет. И поэтому, что бы ни происходило в бюджете, эти деньги шли. Другой вопрос, что по новой схеме они должны идти в так называемый спецфонд, и из него распределяться на голову». Согласно результатам опроса, 62% производителей молока выступает против перехода к дотированию на голову крупного рогатого скота, за - 18%. В ходе опроса 21% респондентов заявили, что «не слышали» о системе государственных дотаций, а 55% слышали, но «не могут сказать ничего определенного» о ней. Кроме того, результаты опроса показали: 55% опрошенных предпочитает получать дотацию на каждый литр сданного молока, а 25% - на голову крупного рогатого скота. Результаты опроса свидетельствуют о том, что лидерами прироста продуктивности являются самые маленькие предприятия (до 50 голов), которые увеличили надои на корову на 507 литров в год, и самые крупные (до 700 голов) хозяйства, где надои увеличились на 920 литров. Согласно данным исследования, самая низкая продуктивность фиксируется на предприятиях с численностью от 50 до 300 голов. Как сообщил Соколов, 77% респондентов считают, что могут увеличить объем производства молока без увеличения поголовья. Опрос проводился с 29 октября по 4 ноября центром «Социальный мониторинг» по заказу общественной организации «Деловая рада Украины». Методом телефонного интервью было опрошено 100 респондентов, руководителей предприятий-производителей молочной продукции, из разных регионов Украины.