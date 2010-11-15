Глава государства поручил премьеру позаботиться о товаропроизводителях

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Украины Николаю Азарову принять меры по недопущению ухудшения финансово-экономического состояния отечественных товаропроизводителей. Соответствующее поручение размещено на официальном сайте главы государства. С этой целью руководитель правительства должен до 1 декабря 2010 года проанализировать принятые меры по защите интересов национальных товаропроизводителей на внешних рынках, недопущению дискриминации украинского экспорта, необоснованного применения к нему антидемпинговых мероприятий, а также относительно расширения присутствия украинских товаров на наиболее весомых рынках сбыта. По результатам анализа должен быть подготовлен план действий правительства по урегулированию этих вопросов. Также Янукович поручил обеспечить ежемесячный мониторинг влияния либерализации примененных специальных мероприятий по импорту в Украину спичек независимо от страны происхождения, их экспорта и, в случае необходимости, внести предложения о защите интересов национальных товаропроизводителей в порядке, определенном Законом Украины «О применении специальных мер относительно импорта в Украину».