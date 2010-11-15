Долги по зарплате горнякам в Донецкой области превышают полмиллиарда гривен

В Донецкой области по состоянию на 12 ноября общая сумма задолженности по заработной плате (с начислениями) по угледобывающим и шахтостроительным предприятиям области составила 550,6 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации. Согласно сообщению, в том числе: долг по государственным угледобывающим предприятиям составляет 473,6 млн грн, по негосударственным угледобывающим предприятиям – 43,8 млн. грн., по предприятиям шахтостроительного комплекса – 33,2 млн. грн. Структура задолженности выглядит так: задолженность перед работниками – 13,6 млн. грн. (или 2,5%), задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд – 34,8 млн. грн. (6,3 %), задолженность по страховым взносам в Фонд соцстраха от несчастных случаев на производстве – 366,2 млн. грн. (66,5 %), задолженность по взносам в Фонд соцстраха от безработицы – 53,8 млн. грн. (9,8%), долг по уплате взносов в Фонд соцстраха по временной потери трудоспособности – 1 млн. грн. (0,2 %). Кроме того, задолженность по уплате налога с дохода физических лиц в местные бюджеты составляет 80,2 млн. грн. (14,6%), долг по другим удержаниям (алименты, оплата кредитов, профсоюзные взносы) – 1 млн. грн. (0,1 %). По оперативным данным, сумма начисленной за октябрь текущего года зарплаты по угледобывающим и шахтостроительным предприятиям области составляет 811,6 млн. грн., за 12 суток ноября уплачено 41,2 млн. грн. заработной платы, из них текущей (за октябрь) – 25,6 млн. грн.