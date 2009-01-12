Приватизация ГТС, замена переговорщиков или вмешательство Европы?

Есть три варианта, по которым может пойти Украина, решая проблему поставок российского газа.

После нескольких раундов переговоров в Брюсселе, Киеве и Москве к окончательному решению газового конфликта стороны так и не приблизились. Достигнутые компромиссы кажутся выгодными лишь для стран ЕС, которым сейчас крайне важно добиться восстановления поставок российского газа.



Для Украины установление европейско-российского мониторинга за транзитом газа ничего не дает. Газовая блокада Украины сохраняется. Таким образом, восстановление транзита газа без возобновления его поставок для внутреннего потребления Украины лишь усугубляет испытываемые страной трудности и неумолимо надвигающийся экономический коллапс.



Интересы и позиции сторон



Российское руководство подошло к нынешнему газовому конфликту более чем серьезно. Несмотря на текущие финансовые потери «Газпрома» (ок. $800 млн.), ни на какие уступки Украине российское руководство идти не собирается.



При соблюдении нейтралитета со стороны ЕС тактика российского руководства заключается во всяческом затягивании переговоров с Украиной и максимальном обострении ситуации, включая систематическое разрушение имиджа украинской власти. За публичными обвинениями в воровстве газа последовали призывы наказать строптивого транзитера, а затем и более конкретные предложения, касающиеся приватизации украинской газотранзитной системы. Причем Владимир Путин декларирует готовность сотрудничать с европейскими компаниями и разделить с ними доли в украинской ГТС, которая должна быть отобрана за долги. В этой связи Путин обратился к ЕС с любопытным предложением – предоставить Украине кредит в связи с нехваткой ресурсов, как ранее Россия поступила в отношении Беларуси.



Вероятная цель «Газпрома» – довести энергетический кризис в Украине до критической черты и возобновить проект газотранспортного консорциума по белорусскому сценарию 2007 года (создание на базе ГТС акционерного общества и передача его контрольного пакета «Газпрому»). Этого можно добиться только в том случае, если транзит газа через Украину и поставки газа для Украины будут разделены. То есть, если транзит будут идти, а поставок не будет. Такая ситуация создает реальные перспективы для того, чтобы обвинить украинскую сторону в том, что она не способна собственными силами обеспечивать транзит газа для европейских потребителей и поэтому должна быть отстранена от контроля за этим процессом.



Идея Виктора Ющенко вовлечь ЕС в переговоры по урегулированию конфликта пока не дала позитивного результата. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина в ходе встреч с представителями Еврокомиссии добивался, чтобы ЕС участвовал в газовых переговорах между Украиной и Россией в качестве третьей стороны. Однако визит украинской делегации в Брюссель (07-08.01) привел лишь к тому, что теперь Украине придется безоговорочно восстановить транзит газа для стран ЕС через свою территорию, не получив при этом никаких гарантий со стороны ЕС, ни даже символических сигналов о поддержке. Поэтому для украинского руководства было некоей авантюрой идти на масштабный политический конфликт с Россией без предварительного согласования вопроса о поддержке со стороны ЕС.



Наблюдатели из ЕС, среди которых большинство составляют представители энергокомпаний, получающих российский газ, будут следить лишь за возобновлением и надежностью транзита газа через территорию Украины. Размещение наблюдательной (мониторинговой) миссии в Украине и участие в ней российских наблюдателей означает, что НАК «Нафтогаз Украины» не сможет отбирать часть поставок российского газа для обслуживания компрессоров. То есть, даже если такой отбор и будет происходить, украинская сторона должна будет компенсировать весь этот объем газа на выходе из трубы. И это – при отсутствии контракта на транзит газа для Украины.



Таким образом, выбор весьма узок – либо долговая яма, либо прямая угроза техническому обеспечению транзита газа. Без поставок импортного газа для собственного потребления НАК «Нафтогаз Украины», скорее всего, будет вынужден принять ультимативные условия российской стороны и осуществлять отбор газа для обслуживания транзита по украинской территории по цене в $450 за тысячу кубометров. Поскольку российская сторона является соавтором и участником итогового варианта протокола, согласованного Владимиром Путиным и Миреком Тополанеком в Москве (10.01), никаких ссылок на дополнительное обеспечение российской стороной транзита газа по украинской территории в этих документах однозначно нет.



Навязывая тезис о том, что газовый конфликт между Россией и Украиной – сугубо экономический и хозяйственный, «Газпром» исключает любые формы трехсторонних переговоров с участием ЕС и Украины. Первоначально планировавшаяся в Брюсселе встреча еврокомиссара по энергетике Пиебалгса, глав «Нафтогаза» Дубины и «Газпрома» Миллера была сорвана российской стороной. После этого все попытки подключить ЕС к обсуждению условий поставок газа для Украины были безуспешными, в том числе ввиду явного нежелания европейских политиков обсуждать эту проблему.



Затягивание конфликта серьезно угрожает интересам Украины. Можно лишь представить себе, каким будет кризисный бюджет первого квартала 2009 года при неработающей экономике. Остановка части промышленных предприятий, работа которых еще не прекратилась из-за экономического кризиса, может несколько продлить энергоснабжение коммунального хозяйства.



Правительство декларирует готовность обеспечивать минимально устойчивый режим функционирования экономики в течение месяца, однако это крайне проблематично. Если запасов газа в подземных хранилищах Украины может хватить на минимальное обеспечение отопления, его однозначно не хватит для снабжения промышленных предприятий. Тем более, что запасы газа будут таять ускоренными темпами, поскольку их придется тратить на обеспечение транзита в Европу, что крайне благородно по отношению к европейским потребителям, но весьма болезненно по отношению к потребителям украинским.



Промежуточные итоги



Подписанные в Брюсселе, Москве и Киеве протоколы конфликт не решают. Поскольку мониторинговые протоколы подписаны сроком на 1 месяц, в течение этого времени украинские власти должны добиться приемлемых для страны условий урегулирования проблемы.



Логично предположить, что поскольку российское руководство и «Газпром» продолжают придерживаться жесткой и бескомпромиссной позиции, у украинской стороны есть выбор одного из трех вариантов поведения:



1. Прекращение кризиса власти путем правительственных перестановок или отстранения президента Виктора Ющенко от участия в урегулировании конфликта. В этом случае, в результате властных перестановок, может измениться субъект переговоров с украинской стороны. Киев может пойти на частичное удовлетворение требований российской стороны и договориться хотя бы о временном урегулировании конфликта. Успех во многом зависит от консолидированной позиции и грамотного расчета действий властных структур.



2. Полная капитуляция на продиктованных Россией условиях, что предполагает приватизацию ГТС и создание газотранспортного консорциума как альтернативу экономическому коллапсу.



3. Новое обострение газового конфликта, вплоть до срыва транзита для ЕС. В таком случае единственным выходом для Киева станет выдвижение странам ЕС ультимативных требований, касающихся принципиального пересмотра схемы газовых поставок, включая обеспечение гарантий интересов Украины.



Потенциально Украина могла бы предложить странам ЕС проект создания на базе своей ГТС ресурсно-распределительного центра под постоянным контролем энергетического директората Европейской Комиссии. В результате мог бы быть предложен новый режим торговли газом, при котором российские и среднеазиатские ресурсы могли бы закупаться европейскими компаниями на украинско-российской границе.



Однако для реализации этого проекта необходимы как минимум готовность Европейской Комиссии к пересмотру энергетических отношений с Россией, а также поддержка правительственных кругов и газотранспортных компаний Польши, и, возможно, Словакии.



При отсутствии политической поддержки со стороны ЕС Украина, как и в связи с ядерным разоружением в начале 90-х гг., может оказаться под двойным прессингом. В таком случае газовый конфликт может завершиться для Украины длительной и крайне тяжелой социально-экономической депрессией, сопровождаемой полным крахом европейских иллюзий.