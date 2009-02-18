МВФ уехал, но обещал вернуться

С другой стороны, Фонд выставляет Украине такие условия предоставления кредитов, которые, скажем так, не совсем коррелируются с политикой нынешнего украинского правительства. Как справятся с этой дилеммой и Украина, и Фонд? О том, что украинской экономике сегодня будет не до шуток, аналитики МВФ предупреждали наше правительство еще в конце 2007 года. Тогда МВФ утверждал, что впервые за последние несколько лет рост ВВП в Украине будет меньше среднего показателя развивающихся европейских стран. В Фонде прогнозировали, что за 2008 год украинский ВВП вырастет на 5,4%, тогда как сам Кабмин поставил себе планку выше – 6,8%. Как оказалось позже, оба прогноза были слишком оптимистичны: ВВП увеличился всего на 2,1%. Чтобы уменьшить влияние нездоровых тенденций, прослеживавшихся в украинской экономике еще тогда, МВФ рекомендовал Украине сосредоточиться на трех вещах. Во-первых, в макроэкономической политике – воздержаться от стимулирования потребительского бума, который был простимулирован социальными программами и льготами (в том числе налоговыми). Во-вторых, развивать здоровый финансовый сектор, для чего, в частности, необходимо адекватно оценивать возможности заемщиков и ожидания кредиторов. В-третьих, заняться институционным реформированием и созданием благоприятного инвестиционного климата с высокопроцентной отдачей. Украинские власть предержащие послушали эти рекомендации и... сделали все по-своему. Правительство Тимошенко, пришедшее к власти на волне социальных обещаний, начало широкую кампанию по восстановлению справедливости, компенсируя вклады советского Сбербанка. Более того, как и предусматривалось бюджетом на 2008 год, росли выплаты всем бюджетникам. Приверженность курсу на «улучшение» инвестиционного климата может проиллюстрировать история с Vanco Prykerchenska Ltd., с которой правительство Тимошенко расторгло соглашение о разработке Прикерченского шельфа. Нацбанк, формирующий монетарную политику, тоже был равнодушен к рекомендациям МВФ, поскольку не спешил сдерживать кредитный бум собственными рычагами влияния на банки. Впрочем, ничего удивительного: на то они и рекомендации, чтобы их вежливо игнорировать... Однако, как гласит народная мудрость, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Когда кризис постучался в двери украинской экономики, нужно было и банки рефинансировать, и девальвацию гривни сдерживать. Поэтому ради получения желанного кредита МВФ Верховная Рада в конце октября прошлого года приняла пакет антикризисных законов. Уже через неделю МВФ открыл украинскому Нацбанку доступ до $16,4 млрд. кредитных средств. Первый транш – $4,5 млрд. – тоже не заставил себя ждать. О том, на что был израсходован первый транш МВФ, НБУ не говорит. «Возникает много вопросов по поводу прозрачности использования первого транша кредита МВФ – достоверной информации об этом нет», – утверждает Юрий Буца, заместитель директора Представительства Варшавской фондовой биржи в Украине. Впрочем, первый транш общую ситуацию существенно не изменил. Доверие к банкам не возросло, кризис не притормозил, а гривня прекратила падение только перед самым Новым годом. Приостановку выделения Украине следующих траншей МВФ Юрий Буца связывает с тем, что Украина не выполнила двух ключевых обязательств, взятых на себя во время получения кредита МВФ: принятие бездефицитного бюджета и либерализация валютного курса. «Невыполнение первого обусловлено политическими факторами, ведь сокращение социальных расходов, что необходимо для устранения дефицита бюджета, может похоронить рейтинг премьера в канун президентских выборов. Переходу к плавающему валютному курсу мешает высокий уровень долларизации экономики и неумение экономических агентов работать с курсовыми рисками. Хотя рано или поздно этот процесс произойдет. Резервы НБУ не безграничны, поэтому вскоре придется отказаться от политики валютных интервенций для поддержания курса», – аргументирует эксперт. Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин также считает, что во время переговоров с МВФ относительно бюджетных уступок правительство будет сориентировано на то, чтобы не уступить социальную часть бюджета. «Речь ведь идет не о том, чтобы обязательно сокращать социальные расходы, а о том, чтобы уменьшить дефицит и представить источники финансирования госбюджета», - объясняет эксперт. Сокращение дефицита может происходить за счет сокращения финансирования социально неуязвимых статей бюджета. Очень часто от этого страдает наука, недофинансированными могут оказаться разного рода инвестиционные проекты, а также частичное возмещение за предоставленные кредиты и тому подобное. В этом году миссия МВФ приехала в Украину уже не с рекомендациями, как в прошлом году, а с требованиями, которые, впрочем, немногим отличаются от прошлогодних рекомендаций. Как и прежде, прогноз МВФ относительно основных макроэкономических показателей на текущий год уже традиционно оказался более пессимистичным, чем показатели, заложенные в бюджет на текущий год правительством. Но теперь на кону продолжение кредитования МВФ. В Представительстве МВФ в Киеве «Главреду» отказали в комментарии о причинах отсрочки кредитования по программе stand by, сославшись на то, что новый глава представительства Фонда в Украине только входит в курс дел. Однако ответ на этот вопрос прозвучал на прошлой неделе в главном офисе МВФ в Вашингтоне на брифинге, во время которого главный советник по внешним связям МВФ Девид Гоули сказал, что МВФ призывает украинскую власть сделать монетарную политику более строгой и контролировать банковский сектор, а основным условием продолжения выдачи траншей Украине Фондом Гоули назвал сокращение дефицита госбюджета. Подлить масла в огонь может отставка министра финансов Виктора Пинзеника, который, как и аналитики МВФ, не выглядит оптимистом в своих прогнозах относительно экономической ситуации в Украине, призывая к уменьшению социальной части бюджета. «Ставить в зависимость кредит МВФ от отставки Пинзеника не стоит», - объясняет Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований. Зато эксперт связывает задержку выдачи второго транша с отсутствием сбалансированного бюджета. Впрочем, отметим, что кредит МВФ дается не правительству, а Нацбанку. Поэтому не правительство, а именно НБУ будет тратить его на поддержку банковского сектора от временных шоков, которые могут быть вызваны резким изменением спроса на иностранную валюту. Жолудь прогнозирует пересмотр бюджета до конца первого квартала, но не из-за перспективы получения кредита МВФ, а в силу его банального невыполнения. «В январе доходную часть бюджета закрыли за счет средств, которые в январе получить не планировали, в частности, из средств НБУ, которые ежеквартально выдаются в госбюджет из прибыли НБУ. Вместо того чтобы получить их в конце марта, их получили еще в январе. Нельзя вечно, условно говоря, «влезать» в собственные доходы будущих периодов. Поэтому если Украина не получит дополнительных средств или не исправится ситуация с промышленностью – бюджет, скорее всего, будет пересматриваться из-за того, что он не выполняется», - утверждает экономист. Пока МВФ выдвигает требования, Европейский банк реконструкции и развития, по словам его президента Томаса Мирова, готов выделить Украине $500 млн. на рекапитализацию украинских банков. Эти деньги могут частично компенсировать задержку второго транша МВФ размером в $2 млрд. Хоть деньги, которые ЕБРР готов выделить Украине, и немалые, но они не заменят сотрудничества с МВФ. «С одной стороны, кредит от МВФ прямо не связан с кредитом ЕБРР. А с другой – важность средств МВФ как раз и заключается в том, что они определенным образом являются индикатором того, насколько макроэкономическая ситуация в стране стабильна, чтобы внедрять разного рода проекты развития. Все же непосредственно деньги МВФ стабилизационные, и если проблема заключается в том, что Украина не может договориться, прежде всего, в той части, которая связана с дефицитом бюджета, могут быть осложнения, связанные с поддержкой бизнеса», – утверждает Юрчишин. Очевидно, не зря на недавней пресс-конференции в Киеве президент ЕБРР отметил, что при сотрудничестве с Украиной международные финансовые организации будут обращать внимание на наличие или отсутствие договоренности с МВФ. Между тем, в самом МВФ пока не определились с точной датой визита своей миссии, но обещают, что это будет в ближайшее время. Возможно, до тех пор украинское правительство и МВФ все же придут к общему знаменателю в вопросе дальнейшего взаимодействия. Одним словом, продолжение следует...