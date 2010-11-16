Счетная палата: В Украине повысился уровень бедности

Счетная палата заявила о повышении уровня бедности в Украине в январе-сентябре на 0,4 процентных пункта до 26,4%, или 12,5 млн человек. Об этом идет речь в размещенном на сайте ведомства заключении Счетной палаты относительно выполнения государственного бюджета на 2010 год за 9 месяцев, передает ТСН. «Вопреки намерениям Государственной программы экономического и социального развития на 2010 год (Антикризисной программы) уровень бедности повысился на 0,4 процентных пункта и составлял 26,4%, или 12,5 млн. лиц», - сказано в заключении палаты. При этом уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, составлял 8,5%, что превысило показатель (8,1%), предусмотренный антикризисной программой. Размер прожиточного минимума за 9 месяцев номинально увеличился лишь на 2,2%, однако с учетом индекса потребительских цен реально снизился на 4,8%. В то же время, по данным Министерства труда и социальной политики, прожиточный минимум в ценах сентября проходящего года составлял 952 гривны, что больше законодательно установленного на этот месяц размера (843 гривны) на 109 гривен. До сих пор не пересмотрен набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических групп населения в соответствии с требованиями закона «О прожиточном минимуме», что предусмотрено антикризисной программой. Отмеченные наборы, на основании которых определяется размер прожиточного минимума, должны пересматриваться каждые 5 лет, однако не изменялись со времени их утверждения постановлением Кабмина от 14 апреля 2000 года №656. При этом в утвержденных нормах вообще не учтены отдельные жизненно-необходимые расходы, в частности на услуги здравоохранения, связи, оздоровления, образования, которые являются преимущественно платными. Счетная палата отмечает, что впервые за последние 10 лет госбюджет выполнялся в условиях утвержденной Верховной Радой антикризисной программы. При этом выполнение госбюджета-2010 за 9 месяцев Счетная палата оценила как низкий. Данные, обнародованные Государственным комитетом статистики, свидетельствуют, что в Украине 9,5 миллионов человек живут на доходы ниже прожиточного минимума - 700 гривен.