Гренландия за право бурения в ее водах хочет собрать с компаний по $2 млрд

Гренландия требует, чтобы нефтяные компании, которые претендуют на бурение на огромной территории в арктических водах, заплатили около 2 млрд долл. авансовых «обязательств» на очистку от разливов любого масштаба, сообщает «Ukrаїнська Energетика». Отмечается, что данное условие, которое является первым в своем роде, удовлетворит защитников окружающей среды и может побудить другие правительства последовать их примеру после аварии в Мексиканском заливе. Оплата - или в форме гарантии материнской компании для больших компаний или прямым платежом - должна быть сделана после того, как компании получат лицензию на разведку блока. И это несмотря на то, что фактическое бурение начнется лишь после завершения геологических подготовительных работ - через три или четыре года. Отметим, правительство Гренландии планировало объявить победителей в августе, но споры по поводу требования оплатить обязательства задержали процесс. Интенсивные переговоры ведутся, и победители могут быть объявлены уже на этой неделе.