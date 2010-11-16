Доля проблемных кредитов составляет меньше 12% - Порошенко

Доля проблемных кредитов в общем объеме выданных банками займов в ноябре остается на уровне ниже 12%, однако властям необходимо активизировать усилия по формированию стимулов для очистки банковских балансов. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина. «Доля проблемных кредитов в общем объеме выданных, по статистике Нацбанка, на сегодняшний день - менее 12%», - сказал Порошенко в ходе ежегодной конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум». При этом Порошенко подчеркнул, что этот показатель не включает реструктуризированные кредиты. В связи с этим глава Совета НБУ отметил важность принятия стимулирующих мер по улучшению банковских балансов. «Не принимать серьезных мер, которые стимулировали бы банки по очистке балансов, в том числе через соответствующие налоговые механизмы, - это позиция страуса», - подчеркнул он. Как сообщалось со ссылкой на НБУ, в сентябре доля просроченных кредитов в Украине сохранялась на уровне 11,6% от общей суммы выданных кредитов. В абсолютном выражении объем просроченной кредитной задолженности за сентябрь возрос на 1,5% - до 86,507 млрд грн, а с начала года - на 23,7%, или на 16,572 млрд грн.