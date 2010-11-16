«Укрзализныця» недополучила из бюджета 340 млн грн за льготников

За 10 месяцев 2010 года «Укрзализныця» из госбюджета недополучила 340 млн грн за перевозку пассажиров льготных категорий. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе «Укрзализныци». Согласно сообщению, железными дорогами Украины перевезены пассажиры льготных категорий на сумму 446,8 млн грн, а компенсации получены лишь 106,408 млн грн, что составляет 26,6 % от необходимой суммы. По данным железнодорожников, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 285,4 млн грн, а получены компенсации за них 89,3 млн грн (31,3%). В тоже время перевозка студентов обошлась«Укрзализныце» в 132,4 млн грн, из которых компенсированы 29,7 млн грн (22,4%). Наихудшая ситуация с финансированием сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 лет. Железными дорогами перевезены они на сумму 28,113 млн грн, а компенсации не получены вообще. Отметим, в соответствии с действующим законодательством Украины железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.