Украина передала США первую ступень Тауруса-2

Украина отгрузила в США первую ступень ракеты «Таурус-2». Об этом сообщили сегодня в государственном конструкторском бюро «Южное», передает РБК-Украина. «Сборка основной конструкции первой ступени ракеты-носителя завершена на Южном машиностроительном заводе им. Макарова в октябре. Груз отбыл из порта Октябрьск Николаевской области на космодром Уоллопс», - отметили в компании. Начата подготовка к изготовлению второго образца ступени. КБ «Южное» выпустило в 2007 г. эскизный проект первой ступени, в 2008 г. защитило его. Контракт с Южмашем на изготовление ступени заключен в 2008 г. За 15 месяцев проведены работы от раскройки материала до готового изделия. Проект реализует американская корпорация Orbital Sciences.