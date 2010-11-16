Аграрный фонд раскрыл закрома, чтобы удержать цену на хлеб

Агарный фонд начал интервенцию муки для стабилизации цен на хлеб. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, пишет УНИАН. «На сегодня Аграрный фонд уже начинает интервенцию на рынок муки для того, чтобы хлебокомбинаты могли использовать зерно фонда для стабилизации цен», - сообщил министр. Он отметил, что Аграрный фонд располагает 1,6 млн тонн зерна. Кроме того, 1,5 млн тонн закуплены в региональные запасы. «Требования, которые прописаны в законодательстве, по обеспечению 20% потребности ежегодного потребления выполнены», - отметил Присяжнюк. Напомним, территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины в Сумской области возбудило дело против Ахтырского хлебокомбината и 6 предпринимателей-производителей хлеба в Сумской области по признакам антиконкурентных действий, вследствие которых в регионе подорожал хлеб.