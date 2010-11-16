«Нафтогаз» планирует получить за транзит российского газа $3 млрд

Транзит газа через территорию Украины по итогам 2010 г. ожидается на уровне 105 млрд куб. м. Об этом сообщил первый зампредправления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун, выступая на конференции «Газ России-2010», передает РБК. По итогам года Украина планирует получить за услуги по транзиту российского газа около 3 млрд долл. «Это наш прогноз, на самом деле цифра может быть немного ниже в зависимости от потребления газа в Европе и погодных условий», - сказал Чупрун. При этом пропускная способность газотранспортной системы (ГТС) Украины составляет на сегодняшний день 142 млрд куб. м газа в год. Напомним, десятилетние (до 2019 г.) контракты на поставку и транзит газа были подписаны «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» 19 января 2009 г. Контракт на поставку газа в Украину предусматривает ежеквартальное формульное изменение цены.