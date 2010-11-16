Приватбанк получит 1,3 млрд грн прибыли по итогам года

Крупнейший в Украине ПриватБанк (Днепропетровск) намерен по итогам 2010 года получить чистую прибыль в размере 1,3 млрд грн, что почти соответствует его финансовому результату за 2008 год (1,292 млрд грн) и несколько превысит этот показатель за 2009 год (1,05 млрд грн). Об этом сегодня сообщил глава правления банка Александр Дубилет, передает Интерфакс-Украина. По его словам, во время кризиса банк не слишком пострадал от ипотечного кризиса. Он усилил работу в более технологичных розничных сегментах, в частности, в сфере платежных карт. «В следующем году мы сможем увеличить и объем операций, и количество наших клиентов», - сказал банкир о планах на 2011 год.