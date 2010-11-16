Беларусь повысит тариф на транзит нефтепродуктов

Новый тариф на транспортировку нефтепродуктов по территории Беларуси будет введен в действие с 1 января 2011 года. Он составит $1,64 за тонну нефтепродуктов, прокачанных на расстояние 100 км. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство экономики Беларуси. Постановление принято в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, расположенных на территории Республики Беларусь, от 8 июня 2004 года. Предыдущий раз тариф на транспортировку нефтепродуктов был повышен на 12,6% до $1,6 за тонну на 100 км 1 июля текущего года. Среднегодовой объем транзита нефтепродуктов по территории Беларуси составляет 9 млн.т. Его осуществляет российское предприятие «Запад-Транснефтепродукт».