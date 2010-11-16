СБУ поймала на взятке сотрудника МЧС

Сотрудники СБУ задержали на взятке начальника сектора нормативно-технической работы отдела по вопросам надзорно-профилактической деятельности Ивано-Франковского городского Управления Главного Управления МЧС Украины в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. Согласно сообщению, капитан службы гражданской защиты МЧС требовал у частного предпринимателя 3 тысячи 750 гривен за подписание технической документации, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности. Для получения взятки служащий обратился к нетрадиционному способу: передал предпринимателю квитанцию на телевизор, которую тот должен был оплатить. Сразу после оплаты и передачи оговоренных документов служащего МЧС задержали сотрудники СБУ. По материалами СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.