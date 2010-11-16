Кинах: МВФ - это глоток кислорода для украинской экономики

16 ноября 2010, 15:50

Сотрудничество с Международным валютным фондом необходимо для дальнейшего развития экономики страны, как «глоток кислорода», и является реальным шансом ее модернизировать и вывести на траекторию роста. Текущее «проедание» средств международных кредиторов заведет страну в тупик. Об этом сегодня в телеэфире заявил народный депутат от Партии регионов, президент УСПП Анатолий Кинах, сообщает пресс-служба политика. «Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в Украине, сотрудничество с международными финансовыми организациями как дополнительным источником кредитования является необходимой. Однако условия сотрудничества с МВФ должны обязательно соответствовать национальным интересам украинским. Государство должно проявить твердость и сделать все для эффективного использования кредитных ресурсов», - подчеркнул политик. Он отметил, что, безусловно, задача снижения дефицита государственного бюджета является приоритетным для правительства. «Однако только успехи реальной экономики, использования внутренних возможностей хозяйственного сектора, дополнительных стимулов для развития реального сектора экономики и восстановление доверия населения к банковской системе - только это, а не иностранные заимствования, является основным источником наполнения и увеличения бюджета», - подчеркнул Кинах. Парламентарий приветствовал решение об отмене повышения пенсионного возраста для женщин. «Очевидно, что в определенной перспективе это должно произойти. Но следует помнить, это лишь малая доля реформ, и не то направление, с которого необходимо начинать», - отметил он. По его словам, неотложные проблемы наполнения Пенсионного фонда следует решать через расширение налоговой базы, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, ликвидируя мотивации работодателей выплачивать заработную плату в конвертах, повышая реальные доходы работающих, что автоматически увеличит отчисления в Пенсионный фонд.

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