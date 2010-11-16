Европарламент отклонил проект бюджета

Депутаты Европарламента отклонили проект бюджета ЕС на 2011 год. Возникшая проблема станет главной темой обсуждения на предстоящем в середине декабря саммите Евросоюза, сообщает Немецкая волна. Переговоры между делегацией Европейского парламента и представителями Совета министров ЕС о проекте бюджета на 2011 год завершились безрезультатно. Как сообщает агентство AFP, депутаты отклонили предложенный Еврокомиссией документ. Основные параметры бюджета были согласованы, однако по ряду других проблем компромисса достичь не удалось. Так, депутаты настаивали на расширении полномочий парламента при формировании бюджета, в том числе в ходе обсуждения вопросов, касающихся собственных средств. Против этого выступили несколько стран ЕС, в частности, Великобритания. «Вызывает сожаление тот факт, что незначительное число государств-членов ЕС торпедировали принятие бюджета на будущий год», - заявил в Брюсселе председатель Европарламента Ежи Бузек. По его словам, подобное упрямство подрывает доверие граждан и веру в способность структур ЕС принимать разумные решения. До принятия бюджета Брюссель будет вынужден каждый месяц обращаться к странам-членам ЕС с просьбой о выделении средств. Возникшая проблема станет главной темой обсуждения на предстоящем в середине декабря саммите Евросоюза, отмечает агентство DAPD.