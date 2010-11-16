Миротворцам повысят зарплаты

Министерство обороны инициирует увеличение размеров заработных плат украинских миротворцев с 2011 года. Об этом на брифинге сообщил директор департамента финансов Минобороны Иван Марко, передают Українські новини. По словам Марко, Минобороны готовит проект постановления Кабинета Министров, в котором будет идти речь о повышении со следующего года размера денежного обеспечения военнослужащих украинских миротворческих контингентов. В частности, Минобороны инициирует повышение зарплаты командирам миротворческих батальонов с 1 270 до 3 200 долларов. При этом средняя зарплата военнослужащих-контрактников в миротворческих контингентах повысится с 700 долларов до 1 760 долларов. Напомним, сейчас украинские миротворцы принимают участие в 8 международных операциях в 7 странах мира: в составе миссий ООН в Либерии, Косово, Судане, Демократической республике Конго; в составе международного воинского контингента в Косово КФОР под командованием НАТО; тренировочной миссии НАТО в Ираке; в составе международных сил содействия безопасности Афганистана и в составе совместных миротворческих сил в зоне безопасности Приднестровского региона Молдовы.