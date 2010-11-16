Промпроизводство в Украине выросло еще на 10,2%

Темпы восстановления промышленного производства в Украине в октябре 2010 года по отношению к аналогичному месяцу 2009 года сохранились на уровне сентября и составили 10,2% по сравнению с 9,2% в августе, 6,4% — в июле и 8,9% — в июне. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на Государственный комитет статистики. В целом за десять месяцев 2010 года промышленное производство в стране выросло на 10,7% по сравнению с десятью месяцами 2009 года, отмечает комитет, тогда как по итогам девяти месяцев рост достигал 10,8%, восьми — 10,9%. Госкомстат уточняет, что по сравнению с сентябрем этого года в октябре объем промышленного производства увеличился на 4,8%. Как сообщалось, в 2009 году промпроизводство в Украине упало на 21,9%, при этом в январе-октябре — на 26,4%.