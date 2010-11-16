Тигипко знает, как реформировать строительную отрасль

Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко считает, что инвестиционную привлекательность Украины может повысить упрощение разрешительных и согласительных процедур в строительстве. Об этом чиновник заявил сегодня во время совещания по законопроекту «О регулировании градостроительной деятельности». «По исследованиям Всемирного Банка, Украина сегодня занимает 181 позицию из 183 стран мира в рейтинге выделения земли под строительство и получение разрешений на его проведение. Ситуацию нужно менять: мы должны разработать одну из лучших среди соседних стран законодательную базу по вопросам строительства. Нужно минимизировать разрешительные процедуры. Никаких лишних регуляций не должно быть, ведь нынешняя чрезмерная зарегулированность строительного рынка обусловлена прежде коррупцией», - отметил вице-премьер-министр. Среди главных преимуществ нового законопроекта Сергей Тигипко назвал существенное сокращение количества разрешительных процедур - с 93 до 23, а также времени их прохождения - с 415 дней до 60. «Развитие строительной отрасли приведет также к оживлению в цементной промышленности, металлургии, транспортных перевозках, обеспечит создание новых рабочих мест», - подчеркнул чиновник. По мнению Тигипко, принятие закона позволит значительно уменьшить количество коррупционных проявлений в строительстве, способствовать удешевлению себестоимости жилья и привлечению дополнительных инвестиций в страну.