Британские заключенные Гуантанамо получат по 1 млн фунтов стерлингов

Правительство Великобритании приняло решение выплатить по 1 млн фунтов стерлингов британским заключенным Гуантанамо. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Guardian. Министр юстиции страны Кеннет Кларк сделает сегодня заявление по данному вопросу в палате общин. Изначально публичное заявление по этому вопорсу не было запланировано, однако позднее, под давлением общественного мнения, министр юстиции принял решение сделать устное заявление, чтобы пресечь все вопросы и дальнейшие обсуждения по данной теме. Издание отмечает, что, по всей видимости, министрерство юстиции не готово к огласке тысяч документов относительно сотрудничества Великобритании и США по так называемой чрезвычайной выдачи подозреваемых в терроризме, которая неизбежно произошла бы в случае открытого судебного слушания. Ранее экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что пытки, используемые американскими спецслужбами, помогли спасти жизни многих британцев.