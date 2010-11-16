Парламент отпустил секонд-хенд на налоговые каникулы

Налоговые каникулы на период до 1 января 2016 года в виде нулевого налога на прибыль будут распространяться и на предприятия, торгующие «секонд-хендом». Соответствующую поправку приняла Верховная Рада во вторник в ходе голосования проекта Налогового кодекса во втором чтении, передает «Зеркало недели» . Как пояснил глава профильного парламентского комитета Виталий Хомутынник, внесение этой поправки было согласовано с митингующими около Верховной Рады. По его словам, аналогичная поправка должна быть внесена и в раздел, регулирующий деятельность физических лиц-предпринимателей (т. н. упрощенцев). В то же время аналогичная поправка о распространении налоговых каникул для небольших телерадиокомпаний не прошла. Как сообщалось, налоговыми каникулами могут воспользоваться предприятия с годовым оборотом до 3 миллионов гривен.