Парламент снизил налог на прибыль

Парламент проголосовал за снижение налога на прибыль с 25% до 16%. Предложение профильного комитета предполагает, что переход к новой ставке налога на прибыль будет постепенным: в 2011 году будет действовать ставка 23%, в 2012 году - 21%, 2013 году - 19%, передает «Украинская правда» . Кроме того, Верховная Рада проголосовала за поправку главы профильного комитета Виталия Хомутынника, касающаюся налоговых каникул до 1 января 2016 года для малого бизнеса с годовым оборотом 3 миллиона гривен. Согласно поправке, при начислении и выплате дивидендов эти предприятия теряют право на нулевой налог на прибыль и платят его по основной ставке. Депутаты уже проголосовали за административный арест имущества налогоплательщиков для выполнения ими своих обязанностей. Также парламентарии большинством голосов проголосовали за статью 75 второй главы Налогового кодекса, которая включает внеплановые и фактические проверки.