Чего ожидать от Программы развития Украины на 2010 год?

Пресс-конференция в «Главреде»
21 апреля, в 11.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Государственная программа экономического и социального развития Украины на 2010 год: надежды и возможные разочарования».
В пресс-конференции примут участие:
- руководитель программы «Социальная экономика» Международного центра перспективных исследований Максим Борода,
- исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко,
- директор Института трансформации общества Олег Соскин.
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