Чего ожидать от Программы развития Украины на 2010 год?

21 апреля, в 11.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Государственная программа экономического и социального развития Украины на 2010 год: надежды и возможные разочарования».



В пресс-конференции примут участие:



- руководитель программы «Социальная экономика» Международного центра перспективных исследований Максим Борода,



- исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко,



- директор Института трансформации общества Олег Соскин.



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