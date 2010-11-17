Калуш получит 497 млн на ликвидацию экологических проблем

Город Калуш Ивано-Франковской области в 2010 году получит из государственного бюджета в целом 497 млн грн на преодоление экологических и социальных проблем. Об этом сообщил на заседании коллегии председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк, передает УНИАН . «Правительство в этом году на город Калуш выделяет для решения экологических и социальных проблем 497 млн грн», - заявил Вышиванюк. По его словам, 89 млн выделено на проведение работ на Домбровском карьере, 298 млн - на вывоз гексахлорбензола, 30 млн - на развитие Калуша и 20 млн грн - на приобретение медикаментов. Кроме того, 49 млн грн Калуш получит на приобретение медоборудования, 16 млн грн - на строительство водозабора и 5 млн грн - на проектную документацию, касающуюся работ на Домбровском карьере.