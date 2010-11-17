АМКУ «советует» Visa обосновать стоимость услуг

Антимонопольный комитет Украины официально рекомендовал компании «Visa International Service Association» (Уилмингтон, США) привести стоимость услуг собственной платежной системы к экономически обоснованному уровню. Такое решение принято во время заседания Комитета сегодня, передает пресс-служба ведомства. Снижение касается стоимости услуг, предоставляемых компанией Visa представленным в Украину банковским учреждениям. Как сообщил ответственный за деятельность компании в России, странах СНГ и Восточной Европы Стивен Паркер, также будет снижена стоимость лицензии эквайеру в 2,5 раза, что позволит банковским учреждениям сэкономить сотни тысяч долларов. «Украина - очень важный рынок для Visa. Поэтому наша компания разработает комплекс мероприятий по снижению тарифной нагрузки на украинские банки, удешевит стоимость услуг для потребителей. Мы готовы уже в декабре довести до сведения банков новые сниженные тарифы, которые будут введены в действие в апреле 2011 года», - отметил уполномоченный представитель компании. По результатам проведенного с июля 2010 года исследования Комитет установил, что тарифная политика Visa в Украине имеет признаки злоупотребления монопольным положением. Более 110 украинских банков являются членами Visa, что составляет около 80% в сравнении с клиентами таких платежных систем как MasterCard International, American Express, Union Card, Золотая Корона, УкрКарт т.д. Рост прибыльности компании был связан с повышением оплат и комиссий и введением новых и дополнительных тарифов.