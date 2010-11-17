Азаров: ВВП в октябре вырос на 5,7%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за январь—октябрь 2010 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6%. Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров, открывая сегодня заседание Кабинета министров, сообщает Интерфакс-Украина. «При этом в октябре ВВП вырос на 5,7%», — сказал он. «Экономика страны восстанавливается», — подчеркнул глава правительства. Напомним, Государственный комитет статистики с 2009 года отказался от публикации данных о динамике ВВП месяц текущего года к месяцу предыдущего и накопительным итогом с начала года, публикуя лишь данные квартал к кварталу. Согласно его последним данным, ВВП в IІI квартале 2010 года вырос по сравнению с III кварталом 2009 года на 3,5%, что ниже темпов роста во втором и первом кварталах квартале (соответственно 6% и 4,9%).