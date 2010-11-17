Белорусы везут на пробную прокачку по Одесса-Броды российскую нефть

Пробная прокачка нефти марки Urals по нефтепроводу Одесса-Броды в аверсном режиме с последующей поставкой в Беларусь на Мозырский НПЗ состоится в конце текущей - начале следующей недели, сообщает «Интерфакс-Украина». «Как ожидается, танкер с нефтью, предназначенной для прокачки по нефтепроводу в аверс, прибудет в порт «Южный» 17 ноября и встанет под разгрузку в морском нефтетерминале «Пивденный». От скорости разгрузки танкера будет зависеть начало прокачки», - сообщили в белорусском профильном ведомстве. По словам представителя ведомства, процесс разгрузки может занять несколько дней. Таким образом, ожидается, что пробный запуск нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме состоится в конце текущей - начале следующей недели. Он также сообщил, что танкер с нефтью, которая будет закачана в нефтепровод, прибудет из Новороссийска. «Это российская нефть марки Urals, закупленная по свопу с Венесуэлой, объем партии - примерно 80 тыс. тонн», - сказал он. По его словам, предполагается, что нефть поступит на Мозырский НПЗ на следующей неделе и будет перерабатываться в таком же режиме, как и российская нефть, поставляемая на завод трубопроводным транспортом и по железной дороге. Напомним, 11 ноября представители российской«Транснефти» заявили, что больше не нуждается в использовании нефтепроводов «Одесса-Броды» и «Дружба».