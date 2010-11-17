Из-за неурожая зерна Северной Корее грозит голод

Северной Корее грозит голод из-за неурожая зерна, сообщают Вести.ru . По предварительной информации, недоедать будет каждый пятый житель КНДР. Международные организации, которые посетили зерновые хранилища в семи из десяти северокорейских провинций, обнаружили, что из всех запасов зерновых там лишь перепорченная кукуруза. Для того, чтобы компенсировать нехватку продовольствия, КНДР должна импортировать почти 900 тыс. тонн зерна. Однако в планах правительства страны - закупить лишь треть этого объёма.