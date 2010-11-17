Янукович сможет продать на бирже свои акции ПИБ

Ценные бумаги ПАО «Проминвестбанк», миноритарным акционером которого является Президент Украины Виктор Янукович, впервые смогу торговаться на бирже. Об этом сегодня сообщила фондовая площадка «Украинская биржа», передает Интерфакс-Украина . Как сообщается, в этот день УБ включила акции ПИБ в биржевой список внелистинговых ценных бумаг акции под тиккером PIBN. Котировки акций ПИБ в торговой системе пока отсутствуют. Януковичу с 1995 года принадлежит 3027 акций Проминвестбанка. Как сообщалось, в общей сложности Виктор Янукович владеет 13 тысячами акций.