Парламент не запретил использовать кредиты для погашения долгов перед РУЭ

Верховная Рада отказалась запретить Кабинету Министров использовать бюджетные средства и средства, предоставленные международными финансовыми организациями, для погашения долгов перед компанией RosUkrEnergo. За соответствующий законопроект проголосовали только 138 депутатов, сообщают Українські новини. Рада также отказалась обязать Кабмин запретить НАК «Нефтегаз Украины» использовать газ, предназначенный для потребления в Украине, для погашения каких-либо долговых обязательств перед RosUkrEnergo в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Напомним, ранее Рада уже дважды отказывалась запрещать Кабмину отдавать деньги RosUkrEnergo. Тогда за это проголосовали 185 и 186 депутатов. В данное время в украинских судах идет легализация решения Стокгольмского арбитража по возврату НАКом 12,1 млрд куб. м газа компании RosUkrEnergo.