Минфин обещает больше не выпускать НДС-облигации

Выпуска НДС-облигаций для погашения долгов по возмещению налога на добавленную стоимость в этом году больше не будет. Об этом журналистам сообщил министр финансов Украины Федор Ярошенко, пишет УНИАН. Ярошенко подчеркнул, что выпуск НДС-облигаций, произведенный ранее, был разовой мерой. «Это была разовая мера для того, чтобы снять напряжение, которое было по возмещению НДС», - сказал министр. Вместе с этим Ярошенко отметил, что задолженность по возмещению НДС находится в пределах 3 млрд грн. «У нас, согласно Меморандуму с Международным валютным фондом, задолженность, как индикатор, должна быть до 3 млрд. Вот до 3 млрд у нас и есть», - сказал Ярошенко. Напомним, 11 ноября первый заместитель министра финансов Украины Вадим Копылов сообщил, что Минфин рассчитывает ликвидировать весь объем просроченной задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость до конца года.