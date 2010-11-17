Азаров назвал свой главный приоритет на следующий год

Главным приоритетом правительства на следующий год является развитие сельского хозяйства. Об этом на торжествах, посвященных Дню работника сельского хозяйства, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет УНИАН. «Для нас село является главным приоритетом, и на нем мы сконцентрируем все основное внимание в 2011 году», - сказал Азаров. Он подчеркнул, что в 2011 году правительство планирует увеличить финансирование агропромышленного комплекса. «Мы выделим больше денег для поддержки села. Будьте уверены, правительство выделит все возможные ресурсы, чтобы село развивалось», - сказал премьер. Азаров отметил, что одной из главных задач в агропромышленном секторе является развитие животноводства. Также премьер подчеркнул необходимость развития оптовых рынков и необходимость создания системы овощехранилищ. Напомним, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что правительство планирует принять решение о предоставлении государственной поддержки малому и среднему предпринимательству.