Беларусь разместит $1 млрд инвестиций в Азии

Беларусь планирует разместить государственные облигации в объеме до $1 млрд на азиатском рынке. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Сидорский на Белорусском инвестиционном форуме во Франкфурте-на-Майне, передает Интерфакс-Украина. «Параллельно с российским рынком мы сегодня готовимся выйти на азиатский финансовый рынок для размещения государственных облигаций в объеме до $1 млрд. Мы серьезно рассчитываем на инвесторов из Гонконга и Сингапура», - сказал глава белорусского правительства. Премьер отметил: «Один из финансовых инструментов, который мы впервые применили в текущем году, - это размещение на внешнем рынке государственных облигаций в объеме $1 млрд. Размещение облигаций осуществлено в два этапа, средняя доходность по ним составила 8,7% годовых. В настоящее время облигации пользуются спросом, доходность по ним составляет около 8% годовых». «Мы считаем такое размещение весьма успешным и приняли решение сделать следующий шаг - разместить наши облигации на российском рынке в сумме до $500 млн», - сказал Сидорский. Ранее сообщалось, что Белоруссия открыла книгу заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций 1-й серии объемом 7 млрд рублей. Заявки принимаются до 23 ноября. Размещение на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 25 ноября. Ориентир ставки первого купона составляет 8,5-9% годовых, что соответствует доходности 8,68-9,2% годовых.