Кабмин обещает повысить зарплаты бюджетникам с декабря

Премьер-министр Украины Николай Азаров в среду, 17 ноября, открывая заседание правительства сообщил, что должностной оклад работников бюджетной сферы повысится 1 декабря 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Азаров напомнил, что должностные оклады работников бюджетной сферы первого тарифного разряда единой тарифной сетки пересматривались в этом году уже 4 раза. «Сегодня на правительство выносится решение относительно очередного повышения этого индикатора с 1 декабря», — отметил Азаров. Таким образом, по его словам, например, должностной оклад библиотекаря по сравнению с началом года возрастет почти на 100 гривень в месяц, учителя высшей категории — на 117 гривен, врача-терапевта высшей категории — на 125 гривен. «Обращаю внимание, что это только должностные оклады, фактически увеличение будет больше, потому что практически все работники бюджетной сферы имеют надбавки, доплаты к должностным окладам», — отметил премьер-министр. Напомним, средняя заработная плата по Украине в сентябре 2010 года увеличилась на 69 гривень по сравнению с августом, а по сравнению с началом года — на 433 грн, и на 1 октября 2010 года составила 2 349 гривен.