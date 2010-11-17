В Германии повысили пенсионный возраст

Кабинет министров Германии сегодня одобрил повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет с 2012 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал №24. Как отмечается в отчете министра труда Урсулы фон дер Ляйен, для такого решения имеются все предпосылки. В настоящее время занятость среди 60-65-летних немцев повысилась до 38% и в среднем увеличилась почти в два раза за прошедшие 10 лет. По оценке правительства, эта тенденция и является причиной введение пенсионного возраста в 67 лет. Однако пенсионная реформа вызвала в Германии волну критики. В частности, профсоюзы призывают правительство отказаться от этого решения.