Счетная палата РФ проверяет данные из Живого журнала о растратах

Счетная палата России проводит проверку в связи с публикацией блоггера Алексея Навального, который разместил в своем Живом Журнале копии документов, из которых следует, что при строительстве трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) из выделенных на эти цели бюджетных средств было похищено не менее 4 млрд долларов. Об этом сообщает российская служба Би-би-си. Навальный утверждает, что при проведении проверки в 2008 году документы были переданы Счетной палате компанией «Транснефть», которую он и обвиняет в серьезных нарушениях. В пресс-службе Счетной палаты подтвердили, что после публикации блогером Алексеем Навальным скандальной записи о строительстве трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан, ведомством была начата проверка.