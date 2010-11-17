«Донбассаэро» заявляет о близком банкротстве

Профсоюз авиаработников КП «Авиакомпания «Донбассаэро» констатирует, что предприятие находится в плачевном состоянии, а его работникам угрожает безработица. Об этом говорится в обращении профсоюзного комитета «Донбассаэро» к председателю Донецкой облгосадминистрации Анатолию Близнюку, сообщает Остров. В обращении отмечается, что государственная авиакомпания «Донбасс - Восточные авиалинии Украины» находится в аренде в КП «Авиакомпания «Донбассаэро» с 2004 года. «За это время «Авиакомпания «Донбассаэро» была передана в Донецкую городскую коммунальную собственность, реорганизована в ООО, продана частично предприятию «Авиакомпания «Аэросвит». В настоящее время продана другим собственникам, в том числе двум компания Кипра», - говорится в обращении. В обращении утверждается, что «государственное многомиллионное имущество авикомпании, а именно: 12 самолетов ЯК-42 и 6 самолетов АН-24 превращены в металлолом, а высококвалифицированные авиационные специалисты уволены». «В настоящее время продолжается сокращение авиаработников, наступает для многих безработица», - подчеркивается в обращении. «Наша тревога с 2003 года о будущем людей авиакомпании оправдалась, из-за произвола и беззакония авиакомпания лишена маршрутов, рейсов и самолетов», - констатируют в профсоюзе.