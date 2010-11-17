Налоговая разоблачила директора госпредприятия

Управление специальных расследований Государственная налоговая администрация Украины пресекло деятельность группы, которую возглавлял директор государственного предприятия «Ресурспостач». В 2007 году на знакомых чиновника было зарегистрировано три фиктивных предприятия, сообщает пресс-служба ГНАУ. По словам замначальника Управления специальных расследований ГНА Украины Вадима Давидюка, все псевдодиректора предприятий признались, что никакого отношения к деятельности предприятий они не имели и числились директорами лишь на бумаге. А документы, печать и код доступа к управлению расчетным счетам предприятий типа «клиент-банк» они передали этому директору. В начале 2008 года директор «Ресурспостач» должен был приобрести для материального резерва пневматические шины. Участие в тендере на поставку принимали две фирмы, подконтрольность которых чиновнику засвидетельствована. Выиграла тендер одна из них, и продала государству почти 30 тысяч комплектов шин за более чем 40 миллионов гривен. Чистая прибыль фирм чиновника «Ресурспостач» составила более 16 миллионов гривен. По факту хищения из государственного материального резерва средств на сумму 16,142 млн гривень против директора и директоров трех его предприятий возбудили уголовное дело. Сейчас чиновника разыскивает милиция.