МинАПК уговаривает депутатов создать коррупционную вертикаль

Министр аграрной политики Украины Анатолий Присяжнюк договорился с председателем Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений ВР Игорем Калетником о внесении с голоса поправки в Налоговый кодекс позволяющей Министерству изменить механизм господдержки производителей молока и мяса, сообщает Молока.net. Речь идет о переходе к выплате дотации на голову крупного рогатого скота (КРС), вместо субсидирования закупочных цен. Депутаты Комитета по вопросам агрополитики ВР, в том числе сам Игорь Калетник, вчера заявили СМИ, что будут голосовать за переход от субсидирования закупочных цен к выплате дотаций на голову КРС. Налоговый комитет рекомендовал ВР сохранить прежнюю систему дотирования – субсидирование закупочных цен. Игорь Калетник сообщил, что выступает за дотирование «молочного стада», но затруднился уточнить, каким именно образом будет осуществляться такая поддержка государством. Его коллега народный депутат Глава подкомитета по вопросам социального развития сельских территорий агрокомитета ВР Иван Сидельник также сказал СМИ, что будет голосовать за новый порядок дотирования производителей молока в НК. Но уточнить порядок выплаты дотаций по новой схеме он тоже не смог, сказав, что «все будет прописано в законе и документах к нему». «Надо читать закон», - добавил он. По мнению экспертов, переход к дотированию на голову КРС невыгоден высокопродуктивным хозяйствам, являющимся локомотивами развития отрасли, а также потребует создания огромного административного аппарата для распределения дотаций между 1,6 млн собственников 2,2 млн украинских коров. «Введение новых схем господдержки (дотирования на голову КРС), которые фактически заменяют существующий – понятный и простой – порядок дотирования производителей молока (субсидирования закупочных цен), не способствует повышению эффективности и продуктивности молочно-товарного производства и животноводства, и приведет только к коррупции, обогащению руководителей и чиновников, которые будут проводить эти схемы платежей через чиновничью вертикаль. Это, фактически, обкрадывание селян. Такое нововведение приведет к резкому сокращению производства молока в Украине, которое и так является не эффективным и очень затратным, и еще больше увеличит зависимость Украины от импорта, в том числе, молочной продукции из-за границы». Напомним, по данным соцопроса, проведенного в конце октября центром «Социальный мониторинг», 62% производителей молока выступают против перехода к выплате дотаций на корову, «за» лишь 18%. В свою очередь, схему, при которой дотации выплачиваются на литр сданного молока, поддерживают 55% производителей.