Премьер отмечает «ничтожность» малого бизнеса

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает незначительное влияние малого бизнеса на формирование доходов государственного и местных бюджетов. «Малый бизнес в общей системе доходов государственного и местного бюджета, составляет, к большому сожалению, несколько процентов. Все остальное – крупный бизнес», - предает слова премьера «Интерфакс-Украина» . При этом Азаров отметил, что в данный момент правительство видит одной из главных своих задач создание условий для того, чтобы «бизнесу было выгодно иметь дело с нашей налоговой службой, чем налоговой службой в оффшорах», указав тем самым на необходимое создание условий для крупного бизнеса по предупреждению по возможному уходу от уплаты налогов.