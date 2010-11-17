Азаров мечтает ликвидировать налоговую милицию

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает неактуальным вопрос ликвидации налоговой милиции. «Есть такая благородная мысль, что когда все у нас будут абсолютно законопослушными, все будут с охотой и добровольно платить налоги, не будут переводить свою прибыль в оффшоры, безусловно, тогда отпадет необходимость в уголовном преследовании уклонившихся от уплаты налогов и станет актуальным вопрос о ликвидации налоговой милиции», - сказал Азаров журналистам, передает «Интерфакс-Украина» . При этом премьер добавил, что сейчас, по его мнению, большим позором для страны является не существование налоговой милиции, а недостаточное детское питание в больницах. Азаров в 1996-2002 годах возглавлял Государственную налоговую администрацию Украины. Назначен премьер-министром 11 марта 2010 года.