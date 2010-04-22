«Программа экономического и социального развития Украины на 2010 год – письмо Деду Морозу»

15 апреля Верховная Рада утвердила Государственную программу экономического и социального развития Украины на 2010 год. Принять программу окончательно планируют до конца апреля вместе с бюджетом. Показатели, заложенные в эту программу, говорят о том, каким видит правительственная команда состояние экономики Украины в этом году. Чего нам стоит ожидать от Программы экономического и социального развития Украины на 2010 год? Удастся ли ее реализовать? Насколько реалистичные показатели заложены в Программу? На все эти вопросы пытались дать ответ руководитель программы «Социальная экономика» Международного центра перспективных исследований Максим Борода, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко и директор Института трансформации общества Олег Соскин.



Программа экономического и социального развития Украины на 2010 год разумная



Не стоило ожидать слишком многого от Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год. Но показатели, заложенные в эту программу, правильные и могут лечь в основу бюджета на 2010 год. А риторика этого документа «не делает серьезной погоды». Так считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.



Эксперт подчеркнул, что необходимо принять во внимание контекст, в котором писалась эта программа. «Начал работу Комитет по экономическим реформам и рабочие группы, ассоциируемые с ним, до сих пор нет бюджета, но есть огромное количество неясностей, связанных с ним. В связи с этим не стоит думать, что эта программа является чем-то чрезвычайно важным и необходимым стране на данном этапе», - отметил господин Устенко.



По словам специалиста, в условиях, когда нет бюджета и четкого видения того, каким образом будут проводиться экономические реформы, принятие этой программы было разумным решением, «потому что необходимо было определиться с макроэкономическими показателями, чтобы понимать, как будет развиваться страна».



Государственная программа экономического и социального развития Украины на 2010 год предусматривает рост ВВП до 3,7% и инфляцию на уровне 12,2%. По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера, эти величины правильные, и они совпадают с прогнозами Фонда.



«С точки зрения макроэкономических показателей Программа кажется разумной. И, по моему мнению, эти параметры могут лечь в основу бюджета на 2010 год», - подчеркнул Олег Устенко. Он также заметил, что логика правительства заключалась в том, что «страна должна выйти на траекторию устойчивого развития».



Господин Устенко также отметил, что эта программа, которая рассматривается только в апреле текущего года, не может нести большой смысловой нагрузки, потому что не остается времени на ее выполнение.



Wish-list, или Программа соцразвития Украины на 2010 год



Государственную программу экономического и социального развития Украины на 2010 год, как и аналогичные программы на предыдущие годы, нельзя считать инструментом планирования развития государства. Такое мнение выразил руководитель программы «Социальная экономика» Международного центра перспективных исследований Максим Борода.



«Здесь не приведено ничего из того, что правительство планирует сделать и может выполнить. А приведено скорее то, о чем оно должно мечтать», - говорит эксперт. Господин Борода также отметил, что эта программа скорее напоминает «wish-list, то есть некое письмо с пожеланиями Деду Морозу на 177 печатных страницах».



По словам руководителя программы «Социальная экономика» Международного центра перспективных исследований, если бы название программы должно было отражать ее содержание, то ее лучше было бы назвать «Инновационная модель без инноваций». «Потому что все разговоры об инновационно-инвестиционной модели развития растворились в достаточно традиционных положениях этого программного документа», - объяснил специалист.



Господин Борода также отметил: «Несмотря на достаточно убедительный объем этой программы, к сожалению, немного можно сказать о ее содержании. Потому что оно здесь фактически отсутствует». На 90% Программа является перечнем лозунгов, которые даже лишены какой-либо идеологической окраски, считает эксперт. «Каким образом можно анализировать положение вроде «улучшение качества медицинского обслуживания населения»? Или «уровень безработицы, определенный по методологии МОБ, снизится до 8,1%». Почему именно до такой цифры? Почему не до 7,5%, например? Непонятно. Не приведена никакая информация о том, как будет достигаться выполнение этой задачи», - возмущается эксперт.



Единственной частью Программы, которая «позволяет пролить некий свет на то, каковы же собственно реальные планы правительства», Максим Борода считает часть под названием «Срочные антикризисные меры Кабинета Министров Украины».



«В этой части приведены следующие шаги: «сократить перечень государственных целевых программ, которые будут финансироваться из государственного бюджета, и оставить те из них, реализация которых будет направлена на решение безотлагательных проблем в 2010 году». Фактически открыто говорится о том, что по большинству направлений государственное финансирование будет сокращено, чтобы сосредоточить и направить государственные средства на выполнение приоритетных задач правительства, например, на подготовку к Евро-2012», - заметил эксперт.



Также Максим Борода отметил, что, «принимая во внимание время, когда Программа будет утверждена, скорее всего она должна была бы называться программой на второе полугодие 2010 года», а не на 2010 год. «Если воспользоваться математической аллегорией, можно сказать, что бесконечность, умноженная на два, это все равно только бесконечность. То есть эту программу нельзя выполнить ни за целый год, ни за полгода, ни за несколько лет», - считает специалист.



У нас не кризис – у нас коллапс социально-экономической модели кланово-корпоративно-олигархического капитализма



Государственная программа экономического и социального развития Украины на 2010 год является «материалом, вброшенным в украинский социум для того, чтобы отвлечь внимание от сумасшедшей, хищнической эксплуатации украинского народа кланово-корпоративными группами миллиардеров». Такое мнение выразил директор Института трансформации общества Олег Соскин.



По мнению эксперта, этот документ нельзя назвать программой. «Этот материал является набором определенных лозунгов, определенных пожеланий к кому-то. Это формальное выполнение закона, чтобы от них просто все отцепились», - заметил господин Соскин.



Специалист подчеркнул, что у правительства нет понимания методологии и того, что нужно делать в современных украинских условиях. Он также отметил, что «украинская экономика ни из какого кризиса не выходит».



«У нас не кризис – у нас коллапс социально-экономической модели кланово-корпоративно-олигархического капитализма, построенного за последние 20 лет», - подчеркнул Олег Соскин. Он отметил, что «кланово-олигархическая группа, которая сегодня находится у власти, приняла документ, в котором нет видения решения ни одного вопроса, чтобы преодолеть коллапс в Украине».



Директор Института трансформации общества убежден, что об указанных в Программе показателях ВВП или инфляции не может быть и речи. «Сейчас нам говорят, что будет рост ВВП 3-4%. И с умным видом это все обсуждают. Откуда ему взяться? Институт трансформации общества говорил и в 2007, и в 2008, и в 2009 годах, что будет падение в 20% ВВП. В настоящий момент никакого роста тоже не будет, уважаемые! Потому что нет оснований для роста», - отметил Олег Соскин.



Основная проблема, по мнению специалиста, которая у нас должна решаться в первую очередь, заключается в том, «как сделать так, чтобы в Украине происходил процесс возрождения на расширенной основе, а не на сокращенной, как теперь». По словам господина Соскина, чтобы это происходило, «необходимо освободить малый бизнес и мелкую и среднюю национальную буржуазию от того фискального и полицейского давления, которое сегодня действует и расписано в новой программе. В Программе говорится, что оно станет еще больше, то есть по всем показателям будет осуществляться соответствующее усиление налогового давления».



Програма соцразвития Украины на 2010 год – это только «набор лозунгов»



В Программе экономического и социального развития Украины на 2010 год не уделено внимание ряду проблем, в частности проблеме ориентации Украины на экспорт, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. «Около 50% ВВП мы получаем от экспорта. Металлургия, минералы и химическая продукция составляют 60% нашего экспорта», - заметил эксперт.



Другая проблема, которая не нашла своего отображения в документе, по мнению господина Устенко заключается в плохой географической диверсификации экспорта, с большой концентрацией в Российской Федерации.



Кроме того, по словам Олега Устенко, на экспорт идет преимущественно продукция, которая имеет низкую добавленную стоимость и которая очень зависима от изменений на мировых рынках. «Любые колебания на мировых рынках автоматически отражаются на украинском экспорте, а соответственно и сразу же на украинском ВВП», - отметил специалист.



Поэтому, подытоживает господин Устенко, нужна и продуктовая, и географическая диверсификация. «Для меня Программа не дала ответов на эти вопросы. С другой стороны, я и не надеялся их там найти, потому что такие вещи долгосрочны. Ими скорее всего будет заниматься Комитет по экономическим реформам», - заметил господин Устенко.



Также в такого рода программе, по словам эксперта, должны быть прописаны меры по стимулированию внутреннего рынка. Но этого можно ожидать от программы на 2011-2012 год.



В свою очередь директор Института трансформации общества Олег Соскин отметил, что вместо того, чтобы предлагать реальные и нужные реформы, «кланово-корпоративная иерархия предлагает усилить давление на мелкий и средний бизнес, а также на рядовых граждан, которые принадлежат к среднему классу, к первому слою бедных ячеек». По его мнению, нужно уменьшать налоговое давление на малый и средний бизнес, «как во всех нормальных странах, освобождая его от лишней сдачи отчетов, освобождая его от этой страшно сложной системы ведения учета». Также, по словам господина Соскина, необходимо «переходить к модели автоматических налогов, уменьшать подоходный налог для граждан до 10%, ввести единый социально-пенсионный налог 14% (7% платит предприниматель, 7% - гражданин), и сделать так, чтобы эти деньги поступали на его персонифицированный счет». Зато в Программе расписаны «репрессивные, уголовные и полицейские механизмы относительно давления на простых граждан Украины».



«Об изменениях и реформах там ничего не написано. Например, здесь не написано, как будут наполнять Пенсионный фонд, который сегодня банкрот. Здесь ничего не написано, как будут изменять государственный бюджет. Они нам сейчас дали какой-то набор лозунгов, и вся страна с умным видом это обсуждает», - отметил Олег Соскин.