Китайская корпорация построит гигантский технопарк в Одесской области

Китайская машиностроительная международная корпорация (CMIC) хочет создать технопарк в Одесской области, сообщил генеральный директор корпорации Дзи Хундзюнь в ходе встречи с руководством Одесской областной государственной администрации. «Территория, на которой должен быть реализован этот проект, находится в районе 403-404 километра Киевской трассы. Это участок размером в 190 га. Мы предполагаем, что в реализации проекта будут две стороны - каждая войдет в него со своим вкладом в уставный фонд. Со своей стороны, мы выделим землю, на которой будет создан этот технопарк, в который будут заведены известные во всем мире бренды. Данный проект будет работать, прежде всего, на экономику Одесской области, и работать на новых предприятиях будут жители Одесской области», - рассказал подробности проекта глава Одесской обладминистрации Эдуард Матвийчук, передает «Интерфакс-Украина» . Бюджет проекта оценивается в $60-70 млн. «Это первый такой проект в Одесской области. мы готовы привлекать инвесторов, создавать такие парки и брать их под собственную опеку, чтобы никакой бюрократ не влез и не поломал. Можно взять в качестве примера Калужскую область Российской Федерации: создание таких парков помогло данному региону занять первое место по количеству привлеченных инвестиций. После создания данного проекта у нас появятся рабочие места, мы специально подбирали место для его реализации недалеко от различных поселков», - подчеркнул Матвийчук.