АМКУ удовлетворила лишь 11 жалоб на госзакупки из пары сотен

С августа коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) удовлетворила лишь 11 жалоб, что составляет менее 5% от общего количества жалоб участников государственных торгов. Такую информацию озвучил государственный уполномоченный АМКУ Александр Вознюк в ходе международной конференции, прошедшей в Киеве при поддержке ЕС, сообщает «Зеркало недели» . Всего с момента введения в действие нового закона о госзакупках (с августа этого года) в АМКУ поступило 235 жалоб. Однако, по словам Вознюка, комитет смог приступить к их рассмотрению лишь «два месяца назад» из-за того, что Кабинет министров затянул с принятием постановления об оплате за подачу жалобы. Поэтому 138 жалоб, поданных до его принятия, были возвращены заявителям. 97 жалоб были приняты к рассмотрению, и по 56 жалобам коллегия АМКУ уже приняла решения. Из них 29 жалоб были возвращены заявителям из-за того, что при их подаче были допущены нарушения соответствующего порядка (пропущены сроки подачи и т.п. ). По 27 жалобам были приняты решения по сути. 11 или всего 4,7% жалоб были удовлетворены. В 16 случаях заявителям было отказано в удовлетворении жалоб. Во всех случаях коллегия АМКУ приостанавливала проведение торгов. Вознюк отметил низкое качество оформления жалоб, а также проблемы с получением от заказчиков информации и документов, необходимых для должного рассмотрения жалоб. По словам Вознюка, 4-5 решений АМКУ по жалобам были обжалованы в различных судах Украины. Суды принимали их к рассмотрению, несмотря на то, что закон об осуществлении госзакупок прямо указывает, что решения коллегии комитета по рассмотрению жалоб могут быть обжалованы только в Киевском окружном административном суде. Как отметил А.Вознюк, по этому поводу АМКУ отправило соответствующее обращение в Верховный Суд и Высший совет юстиции. Напомним, действующий закон об осуществлении государственных закупок был одобрен парламентом 1 июня этого года. 30 июля он был введен в действие. В соответствии с законом, рассмотрением жалоб субъектов обжалования занимается Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). В рамках комитета создана постоянно действующая административная коллегия по рассмотрению жалоб, которая состоит из трех государственных уполномоченных во главе с Сергеем Стефановским. Согласно статье 18 закона, за подачу жалобы взимается плата, которая перечисляется в специальный фонд госбюджета. Своим постановлением №773 от 28 июля 2010 года Кабинет министров установил, что плата при обжаловании процедур госзакупок товаров или услуг составляет 5 тысяч гривен, а при обжаловании процедур госзакупок работ — 15 тысяч гривен.