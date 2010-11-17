Ахметов купил ММК им.Ильича

Компания Metinvest B.V.(Нидерланды) получила все необходимые разрешения антимонопольных органов на экономическую концентрацию с ЧАО «Ильич Сталь» и ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», что обеспечит «Метинвесту» более 50% голосов в высших органах управления указанных компаний. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на пресс-службу компании.. «Метинвест» — международная вертикально-интегрированнаягорно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы «Метинвест» позволяют не только удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами группы «Метинвест» являются группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении группой «Метинвест» на партнерских началах. Ранее Еврокомиссия 15 сентября одобрила приобретение холдинговой компанией Metinvest B.V. контрольного пакета акций в ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» и ЗАО «Ильич-Сталь».